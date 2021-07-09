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Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek açıkladı - Magazin haberleri

Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek açıkladı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 'estetik' itirafında bulundu. 28 yaşındaki ünlü oyuncu, "Yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. Botoksum da var. 30'a iki kala tribine girdim" ifadelerini kullandı

09.07.2021 - 10:46 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü iddiasıyla eşi Mustafa Can Keser'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ayrılık sonrasında hızla kilo vermeye başlayan ve imaj değişikliğine giden Ersubaşı, estetik yaptırdığını da açıkladı.

  • ESTETİKLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

    Değişimiyle sık sık gündeme gelen Ersubaşı, operasyon sonrası objektif karşısına geçti. 28 yaşındaki ünlü oyuncu, "Elmacık kemiğime, yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. İstediğiniz kadar 'Dudakları dolgu' diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. Yaptırdım... Botoksum da var. 30'a iki kala tribine girdim." ifadelerini kullandı.

  • "İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"

    Ersubaşı, "İsteyen istediğini söyleyebilir, ben şu an böyle çok mutluyum. Yüzüm hala şiş. Tam oturması bir haftayı buluyormuş, o yüzden çok bahsetmedim size. İyiki de yaptırdım." diye konuştu.

  • "BURNUMU YAPTIRACAĞIM"

    Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ve iki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yaptıracağım. Özellikle burnumu..." yanıtını vermişti.

  • Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yok, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını vermişti.

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