"BURNUMU YAPTIRACAĞIM"

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ve iki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yaptıracağım. Özellikle burnumu..." yanıtını vermişti.