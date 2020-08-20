Kek çay saatlerinin vazgeçilmez tatlarından. Yerken ağızda eriyen damla çikolata olunca, daha da lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar yaptığınız bu damla çikolatalı keke bayılacaklar. Beslenme çantalarına da marketlerden hazır almak yerine, kendi ellerinizle yaptığınız mis gibi damla çikolatalı kek alternatif olacaktır.

Damla Çikolatalı Kek Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı damla çikolata

Damla Çikolatalı Kek Yapılışı:

İlk önce kek kalıbınızı margarinle iyice yağlayın.

Damla çikolatalarınızı una bulayın.

Çırpma kabında yumurta ve şekeri çırpalım.

Sıvı yağ, yoğurt ekleyip biraz daha çırpalım.

Daha sonra un, kabartma tozu, vanilya ve damla çikolataları da ekledikten sonra karıştıralım.

Kek kalıbına dökelim ve hava kabarcıklarının gitmesi için birkaç kez tezgâha vuralım.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kullandığınız malzemeler oda ısısında olmalıdır.

Yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar çırpılır.

Damla çikolataların dibe çökmemesi için una bulanır.

İsteğe bağlı olarak kekinizin içine portakal ya da limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz.

Kekinizi pişirmeden önce fırınınızı önceden ısıtın.

Kekiniz piştikten sonra ilk 5 dakika bekleyin, daha sonra kalıptan çıkarın.