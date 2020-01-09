Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezona Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı! Bugün sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'le yollar ayrıldı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Temmuz 2018'den bu yana Comolli'nin yardımcılığını sürdüren Selinay Gürgenç'in görevine son verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Damien Comolli ile kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Comolli'yle yolların ayrılması da ihtimal dahilinde.

FALETTE TRANSFERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i satın alma opsiyonuyla kiralarken bu transfer taraftarın tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Damien Comolli'ye tepki gösterirken Gineli futbolcunun menajerlik şirketiyle Comolli'nin bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. Fransız Sportif Direktör bunun üzerine Twitter hesabı açarak açıklamalar yapmıştı.

Comolli yaptığı açıklamada Falette transferini başkan Ali Koç'un istediğini dile getirmişti.