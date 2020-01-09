Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Twitter hesabı açtı. Comolli, tartışılan Falette transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Comolli'nin sözleri:

"Başkanımız Faletti'nin takıma katkıda bulunabileceğine inandığı için kiralamaya karar verdi. Başkanın kararına saygı gösterilmelidir. Bugün basında yer aldığı gibi Faletti'yi transfer etmek için Rogon menajerlik şirketiyle bir görüşmem olmadı. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon'la sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo transferleri için görüştüm. Rogon'la aramda ticari ilişki olduğunu iddia edenlerle ilgili yasal işlemlere başlayacağız."