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        Haberler Gündem Güncel Damda uyumak isterken düştü | Son dakika haberleri

        Damda uyumak isterken düştü

        Nevşehir'de evinin damında yatmak isteyen genç gece saatlerinde damdan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 01:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 01:09
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        Damda uyumak isterken düştü
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        İHA'nın haberine göre olay; Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy mahallesinde yaşandı. 30 yaşındaki Gürkan Gürlek hava sıcaklığı nedeniyle evinin damında yattı.

        Gece saatlerinde uyurken damdan düşen genç ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine giden sağlık ekipleri Gürkan Gürlek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gürlek’in cenazesi öğle namazına müteakip Tuzköy mezarlığında defnedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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