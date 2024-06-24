Damat katliamının yeni görüntüleri!
Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da bir cani bebeğinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla katliam yapmış ve boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Dehşet anlarına dair kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş: 24.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:30
Olay, Adana'da meydana geldi.
Adana'da bir cani bebeğinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla katliam yapmış ve boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.
Dehşet anlarına dair kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ