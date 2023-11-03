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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı! - Haberler

        Sancaktepe'de havaya ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı!

        Maganda kabuslarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sancaktepe'de bir kişi gelin alma sırasında damadı, damadın annesini ve düğüne gelen iki çocuğu yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:58
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        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
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        Sancaktepe'de gelin alma sırasında havaya ateş eden şüpheli damadı, damadın annesi ve düğüne gelen iki çocuğu yaraladı.

        DHA'nın haberine göre Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi bir gün sonra gözaltına aldı. Damadın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin havaya ateş açarak korku saçtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Olay, Sancaktepe Meclis mahallesinde 28 Eylül perşembe günü saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Sokakta gelin alma merasimi yapıldığı sırada şüpheli F.E. belinden çıkardığı silahla defalarca havaya ateş etti. Şüphelinin kullandığı silahtan çıkan mermiler önce damat Y.D.´ye, sonra damadın annesi A.D.´ye ve düğüne eğlenmeye gelen yaşları küçük Y.İ.K ve E.E.B adlı iki çocuğa isabet etti. Hafif şekilde yaralanan damat, annesi ve iki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

        Gelin alma sırasında yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde merasim sırasında bir anda silahını çıkaran şüphelinin kutlama amacıyla havaya ateş ettiği, mermilerin isabet ettiği bir çocuğun kaçmaya çalıştığı görülüyor. Düğüne katılanlar ne olduğunu anlamazken, daha sonra ateş eden şüpheliye tepki gösteriyor.

        Bu sırada birkaç çocuğun hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtıkları da görülüyor. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damadın yakın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli F.E, olaydan bir gün sonra gözaltına alındı. Amacının kutlama yapmak olduğunu söyleyen F.E. yaralamaların yanlışlıkla meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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