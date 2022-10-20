1 galonun karşılığı 3,78541178 litre. Damacanalar da 5 galon olarak üretiliyor.

5 galon damacana, 18,9270589 litre oluyor. Yani aslında damacanalar 19 litre bile değil ancak buna çok yakın bir rakam olduğu için damacanaları 19 litre olarak biliyoruz.