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Dama, 64 karelik bir tahta üzerinde iki kişilik bir masa oyunudur. Temel olarak oyun, rakibin taşlarını üzerlerinden atlayarak yeme amacı taşır. tahtadaki siyah karelerin üzerinden çapraz olarak taşları hareket ettirmekten ibarettir.

Oyuncuların her birinin kendisine en yakın siyah karelerde bulunan aynı renkten 12 taşı vardır. Oyunun nihai amacı, rakibin taşlarını ele geçirmek veya herhangi bir hareket yapamayacak şekilde köşeye sıkıştırmaktan başka bir şey değildir.

Dama Nasıl Oynanır?

Bir dama dizilişi için gerekli olan; 12 beyaz ve 12 siyaha bölünmüş 24 taş, beyaz ve siyah renkte 64 kare (8×8) ile bir tahtadır. Oyunun amacı, tüm rakip taşları hareket etmeleri mümkün olmayacak şekilde ele geçirmek veya ablukaya almaktır.

Dama hamleleri yalnızca çapraz olarak ve yalnızca ileriye doğru hareket edebilir. Tur başına bir taşı yerinden kımıldatabilirsiniz. Eğer damada taş nasıl yenir diye merak ediyorsanız rakip oyuncunun taşını almak için pullarınızdan biriyle üzerinden atlamanız gerekir.

Taşlarınızdan biri tahtanın diğer tarafına ulaşırsa o taş, dama taşı olur. Bu olduğunda aynı renkteki başka bir taşı dama taşının üzerine yerleştirerek özelliğini belli edin.

Dama taş, tahta üzerinde çapraz olarak ileri geri hareket edebilir. Bu çok büyük bir avantajdır. Sıra size geldiğinde herhangi bir taşı hareket ettiremezseniz tahtada başka taşlarınız olsa bile kaybedersiniz.

Oyun, oyun tahtası ayarlandıktan sonra başlayacaktır. Beyaz olan oyuncu, kare boşken taşlarından yalnızca birini çapraz olarak ve ileriye doğru hareket ettirerek başlar.

Tahta üzerinde geriye doğru hareket etmek yasaktır. İki oyuncudan birinin tahtada taşı kalmadığında bir kazanan olacak ve rakibinin tüm taşlarını ele geçiren kişi olacaktır. Bununla birlikte, her iki katılımcının da hala kullanılabilir taşları olması ancak hamle yapma olasılığı bulunmaması söz konusu olabilir. Bu durumda tahtada en çok taşa sahip olan kazanır veya berabere de bitebilir.

Dama Taktikleri Nelerdir?

Klasik oyunların çoğunda olduğu gibi dama oyun kurallarını öğrenmek kolaydır, ancak ustalaşmak için gerçek bir strateji gerekir. Oyunun amacı, rakibinizin tüm taşlarını veya taşlarını tahtadan çıkarmaktır. Bunu yapmak için taşları yakalama amacıyla üzerine atlamanız gerekir.

İlk başta, taşlar sadece ilerleyebilir. Ancak taşları doğru oynarsanız bazı taşlarınızı ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Dama basit bir oyun olabilir, ancak üstünlük sağlamak için kullanabileceğiniz birçok strateji vardır.

En popüler dama taktiklerinden biri merkezi kontrol etmektir. Taşlarınız, orada ele geçirilemeyecekleri için tahtanın kenarlarında daha güvenlidir. Fakat bu aynı zamanda ele geçirme şansınızı da azaltır. Satranç gibi dama da hücuma geçmek ve taşlarınızı rakibinizin taşlarına saldırmaya hazır olarak ortaya yerleştirmekle ilgilidir. Dama taşı olmak için de her zaman en az bir taş almaya odaklanmanız gerekir. İmkan olduğunda taşları atlatın, ancak dama taşı olmak için her zaman bir taşı tahtada yukarı doğru hareket ettirin.

Damada Sektirilmez Nedir?

Oyun içerisinde ne çok merak edilen konulardan biri de “Damada sektirilmez nedir” sorusunun cevabıdır. Damada hareket ettirme amacıyla kaldırmış olduğunuz taşı muhakkak oynamanız gerekir. Özellikle rakip taşı devre dışı bırakma gibi bir durum mevcutsa bu zorunlu bir kuraldır. Dama taşının sektirilmesi mümkün değildir. Ancak birden çok taşı devre dışı bırakabiliyorsanız öncelikli olan da o hamle olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk