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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daltonlar'ın sözde yöneticisi öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Daltonlar'ın sözde yöneticisi öldürüldü!

        Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya Malaga'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:28
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        Daltonlar'ın sözde yöneticisi öldürüldü!
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        Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

        İspanyol basınının aktardığı bilgilere göre Malaga'da gerçekleşen olayda 2 tetikçinin saldırıyı düzenlediği kaydedildi.

        YAKALANIP TUTUKLANDILAR

        Caner Koçer, İstanbul'dan İspanya'ya kaçmıştı. Buna göre Koçer'in, dün akşam saatlerinde Malaga'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.

        Spor kıyafetleri giyen, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden saldırganların, önce Fransa plakalı bir araçla, ardından da yaya olarak kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Kovalamaca sonucunda da zanlıların kısa süre sonra yakalanıp tutuklandıkları ifade edildi.

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