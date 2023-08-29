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        Haberler Gündem Eğitim Dalmaçya Kıyı Tipi Nedir ve Nerelerde Görülür? Dalmaçya Kıyı Tipi Nasıl Oluşur?

        Dalmaçya kıyı tipi nedir ve nerelerde görülür? Dalmaçya kıyı tipi nasıl oluşur?

        Dünya üzerinde yer alan kayaların okyanus ya da deniz ile birleştiği alanlarla kıyı ya da kıyı şeridi adı verilmektedir. Kara ile suların arasındaki bir tür geçiş alanı olan kıyılar kendilerine has olan bazı özellikleri ile de dikkat çekerler. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler, kıyıların hemen ardında bulunan yer şekiller ve yerkabuğunda meydana gelen hareketler birbirinden farklı kıyı tiplerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu değişkenlere bağlı olarak oluşan ve girintili çıkıntılı bir yapıda olan dalmaçya kıyı tipi nedir ve nerede görülür? Dalmaçya kıyı tipi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 21:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:41
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        Dalmaçya kıyı tipi nedir ve nerelerde görülür?
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        Dalgalar, akıntılar ve gelgitler gibi temel deniz suyu hareketleri neticesinde de meydana gelen kıyılar, akarsular ve buzullar gibi etmenler ile de şekillenebilmektedir. Peki, dalmaçya kıyı tipi nasıl oluşur? Dalmaçya kıyı tipi Türkiye’de nerelerde görülür? İşte, tüm detaylar…

        Dalmaçya Kıyı Tipi Nedir?

        Kıyıya paralel uzanan dağların deniz altında kalması sonucu ortaya çıkan bir kıyı şekli olan dalmaçya kıyı tipi; sular altında kalmış olan dağların, kıyıya paralel olacak şekilde adalar ya da yarımadalar meydana getirmesiyle oluşmaktadır. Sular altında kalan sıradağların girintili çıkıntılı bir kıyı yapısına da neden olduğu bu kıyı tipinde, kıyıda hâkim olan iklim de iç kesimlere sokulma fırsatı bulamamaktadır. Deniz derinliğinin fazla kıta sahanlığının ise oldukça dar olduğu dalmaçya kıyı tipi, sahip olduğu doğal limanlar açısından da oldukça zengindir.

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        Dalmaçya Kıyı Tipi Nasıl Oluşur?

        Dalmaçya kıyı tipi, kıyıya paralel olarak uzanan sıradağların arasında yer alan vadilere su solması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Dağların oyuk kesimleri olarak nitelendirilen bu vadilerin sular altında kalması neticesinde, dağların yüksek kesimleri suyun üzerinde kalır ve bu durum da kıyıya paralel olarak uzanan adaların ve yarımadaların oluşmasına neden olur. Aynı zamanda dağların arasında kalan ve suyla dolan bu çukurların körfezlere ve koylara dönüştüğü dalmaçya kıyı tipinde birden fazla doğal limanların oluşması da kaçınılmazdır.

        Dalmaçya Kıyı Tipi Özellikleri

        Öne çıkan kıyı tiplerinden biri olan dalmaçya kıyı tipi özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

        • Dalmaçya kıyı tipi; kıyıya paralel olarak uzanan sıradağların deniz sularının altında kalması neticesinde oluşmaktadır.
        • Bu kıyı tipinde, kıyıya paralel olan dağların çukurda kalan kesimleri deniz suları ile dolmakta ve bu bölgeler birer koy ya da körfez halini almaktadır.
        • Sular altında kalan dağların yüksek kesimleri ise kıyıya paralel olarak uzanan ada ve yarımadaları meydana getirmektedir.
        • Dalmaçya kıyı tipi dağların denize paralel uzanması sebebiyle, girintili çıkıntılı bir kıyı hattına sahiptir.
        • Bu kıyı tipinin hâkim olduğu alanlarda dağlar denize paralel uzandığı için, kıyıda hâkim olan iklim iç kesimlere sokulma imkânı bulamamakta; bu durumda kıyı ile iç kesimler arasında farklı iklimlerin hüküm sürmesine olanak sağlamaktadır.
        • Dalmaçya kıyı tipinin oldukça girintili çıkıntılı olması, doğal liman sayısının fazla olmasına imkân tanımaktadır.

        Dalmaçya Kıyı Tipi Hangi Ülkelerde Görülür?

        Günümüzde Hırvatistan ve Karadağ sınırları içinde yer alan ve Adriyatik Denizi’nin güneyinde yer alan kıyı kesimi, dalmaçya kıyı tipinin görüldüğü yerler arasında ilk sırada yer almaktadır. Dalmaçya kıyıları olarak isimlendirilen ve Bosna Hersek sınırına kadar uzanan bu bölge sahip olduğu girintili çıkıntılı sahilleri ve çok sayıda adasıyla dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, Dalmaçya kıyıları boyunca uzanan bazı dağların yüksekliğinin 1000 metreyi bulduğu da bilinmektedir.

        Dalmaçya Kıyı Tipi Türkiye’de Nerelerde Görülür?

        Antalya – Kaş kıyıları, Türkiye’deki dalmaçya kıyı tipinin en net örneğidir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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