Dalak neden büyür?

Dalak midenin sol altında yer alan bir organdır. Yumruk şeklindedir. Dalak; kırmızı kan hücreleri ile bakterilerin temizlenmesinde rol oynar. Ayrıca; lenfoit üretimini sağlar ve trombositleri bünyesinde depolar. Dalak önemli bir organdır.

Dalak büyümesi bazı hastalıkların neden olduğu büyüme yaşayabilmektedir.

Dalak büyümesi nedenleri

Karaciğer hastalığı ve portal hipertansiyon ile ortaya çıkan kan akışında kan hücrelerinde azalma olması durumunda dalakta büyüme sorunu ortaya çıkar.

Konjektif kalp yetmezliği hastalığı ile kötü kan hücreleri çoğalması nedeni ile dalak zorlanır ve şişer ve büyümeye başlar.

Sferositoz, orak hücresi anemisi ve talasemi gibi kan hastalıklarında kan hücreleri şekil bozukluğu yaşar ve kılcal damarlarda hareket ederek yol alması zorlaşır kan temizleyen dalak bu nedenle zorlanır ve büyümeye başlar.

Hemolotik anemi adlı kan hastalığında ise; kan hücreleri bozularak dalağın daha fazla çalışmasına neden olarak büyümesine etki etmektedir.

Lösemi ve lenfoma kan kanseri hastalıkları beyaz kan hücrelerinin çoğalması sonucunda dalağı kuşatarak dalağın büyümesine neden olur.

Hurler sendromu, Niemann-Pick hastalığı, ve Gaucher hastalığı dalak büyümesine yol açan hastalıklardır.

Anaplazmoz, AIDS, Mononükleoz, Verem, Sıtma, CMV Enfeksiyonu ve Hepatit gibi metabolizma hastalıklarının neden olduğu parazit, virüs ve bakteriler dalak büyümesine etken olmaktadır.

Dalak büyümesi çok yemek yiyememek ve tıkanıklık hissi, karnın üst tarafında şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi bunun yanında sol omuza doğru ilerleyen bir ağrı ile belirti vermektedir. Ancak bazen belirtiler ortaya çıkmaz hekimin muayenesi sonucunda anlaşılır.