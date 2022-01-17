"AŞKIMIZI EVDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Müzisyen Chris Martin ile aşkı tam gaz süren oyuncu Dakota Johnson, daha önce ilişkileri hakkında konuşmuştu.

Göz önünde bulunmamalarına açıklık getiren Johnson, "Hem Chris hem de ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da etkisiyle ilişkimizi gözlerden uzakta, evde yaşamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde mahrem kalmak ilişkiyi daha sağlıklı kılıyor bence." ifadelerini kullanmıştı.