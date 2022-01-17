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Dakota Johnson: Sette soyunmak büyük sorun!

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Dakota Johnson, son rol aldığı projenin çekimlerinde problem yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum" dedi

17.01.2022 - 14:53 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rol aldığı "Grinin Elli Tonu" serisiyle adını duyuran oyuncu Dakota Johnson, samimi bir itirafta bulundu. Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Johnson, "Kayıp Kız"ın çekimlerinde problem yaşadığını itiraf etti.

  • "ÜSTÜMÜ ÇIKARMAK İSTEMİYORDUM"

    Kamera karşısında soyunma konusunda büyük zorluk yaşadığını dile getiren Dakota Johnson, "Çekimlerde kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum." şeklinde konuştu.

  • "AŞKIMIZI EVDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

    Müzisyen Chris Martin ile aşkı tam gaz süren oyuncu Dakota Johnson, daha önce ilişkileri hakkında konuşmuştu.

    Göz önünde bulunmamalarına açıklık getiren Johnson, "Hem Chris hem de ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da etkisiyle ilişkimizi gözlerden uzakta, evde yaşamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde mahrem kalmak ilişkiyi daha sağlıklı kılıyor bence." ifadelerini kullanmıştı.

  • Öte yandan Chris Martin, 2016'da boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan oyuncu Gwyneth Paltrow ile de arkadaşlığını sürdürüyor.

  • "MIAMI VICE" İLE TANINDI

    Dakota Johnson ise son olarak manken Matthew Hitt ile birlikteydi.

    Johnson, ülkemizde 'Miami Vice' dizisiyle tanınan oyuncu Don Johnson ile Melanie Griffith'in evliliğinden dünyaya geldi.

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