Dakar'da mavi okyanus ve göğün kızıl şöleni: "Gün batımı"

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dakar'da akşama yakın, okyanus ve gök maviliğinin, güneş hüzmeleriyle birleştiği ufuk, büründüğü kızıl rengiyle kartpostallık manzara oluşturuyor.
Güneşin batışı başkentin okyanusa nazır sahillerinden ve birçok noktasından izlenebilse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi nedeniyle Dakar sahillerinde şimdilerde tenhalık hüküm sürüyor.
Dakarlıların küçük bir kısmı da Kovid-19 salgınının getirdiği endişe ve can sıkıntısını gün batımı ve dalga seslerinin rahatlatıcı etkisiyle gidermeye çalışıyor.
Salgın tedbiri olarak sosyal mesafeye dikkat eden Dakarlılardan bazıları okyanusa bakarak spor yaparken, bazıları da tek başlarına oturdukları banklarda, güneşin sulara vuran son renklerini izleyerek günü tamamlıyor.
Balıkçılar da karanlığın çökmesine yakın, ağlarını denize atmak için tekneleriyle açılıyor.
- "Kimse için tehdit oluşturmadan rahatlamak için geliyorum"
Gün batımını sahile yakın bir mevkide elinde tespihiyle zikir çekerek izleyen İbrahim Fall, AA muhabirine Dakar'ın yakıcı güneşinin yerini serinliğe bıraktığı ikindi sonrası huzur içinde Allah'ı anmak için buraya geldiğini söyledi.
Fall, salgın tehdidi nedeniyle Dakar sahillerindeki yoğunluk azalsa da kendisi gibi bazı insanların kalabalıktan uzak şekilde vakit geçirebileceği yerlere geldiğini ifade etti.
Deniz kenarına arabasıyla geldiğini kaydeden Fall, "Şehir merkezine, kalabalık yerlere hiç gitmiyorum. Şu an bulunduğumuz yer, çevre düzenlemesi henüz yapıldığı için pek bilinmiyor. Ben de bu fırsattan istifade ederek, kimse için tehdit oluşturmadan rahatlamak için buraya geliyorum." dedi.
- "Salgın tedbirleri nedeniyle kalabalık ortamlara zaten gidemiyoruz"
Okyanus manzarası karşısında arkadaşıyla bocce oynayan Mamadou Ba, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başladığı 20.00'dan önceki vakti değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini anlattı.
Ba, uzun süredir yoğun şekilde çalıştıktan sonra hem gün batımını seyretmek hem de spor yaparak haftaya dinç başlamak istediğini dile getirdi.
"Salgın tedbirleri nedeniyle şu an çok fazla insanla temasımız olmuyor, kalabalık ortamlara zaten gidemiyoruz. Burası da geniş ve sakin bir yer. Hem sosyal mesafeyi koruyabiliyor hem de günün yorgunluğunu dalga sesleri eşliğinde atabiliyoruz." diyen Ba, Kovid-19'un kısa süre içinde son bulmasını umduklarını belirtti.
Dakar'da Kovid-19'un yayılmasına yönelik önlemler nedeniyle büyük bir sakinlik hakim. Gece sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte, günlük hayat da asgari düzeyde yaşanıyor.
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