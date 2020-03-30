Maskeli genel kurul

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul'da şirketlerin genel kurulları 20 Mart'tan bu yana yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) genel kurulların ertelenmesi için izin verdi ancak prosedürler zor olduğu için genel kurullarını ertelemeyen şirketler de oldu. Son olarak bugün Ülker genel kurulunu iptal etti.
Genel Kurul'un ertelenmesi için başta Ticaret Odası, Sanayi Ticaret Bakanlığı, SPK ve Borsa İstanbul başta olmak üzere bir çok yerden izin gerekli. Bu izinlerle uğraşmak istemeyen şirketler ise genel kurullarını yaptı. Genel kurula fiziken katılan yatırımcılar olduğu gibi e-imzası olanlar da uzaktan katılabildi. Genel Kurulu'nu gerçekleştiren şirketlerden birisi Doğuş Otomotiv oldu. Doğuş yetkilileri bugün maskelerini takarak genel kurul yaptı. Az sayıda katılan yatırımcıya da içeri girerken maske dağıtıldı. Yatırımcılar ve yetkililerin oturma düzeninde sosyal mesafe de korundu. Genel kurula online katılanlar da sorularını sordu.
SORULAR YAZILI SORULDU
Ancak soruların yazılı sorulması zorluk çıkardı. Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı Ali Bahçuvan, Doğuş Otomotiv'in genel kurulunda yönetime 2 soru yönlendirdi. Ancak Bahçuvan, her gündem maddesi için 2 soru sorulmasının yetersiz olduğunu ve soruların sesli değil de yazılı sorulmasının zamanı yetiştirmek açısından problem olduğunu belirtti.
UMUTLU DEĞİLLER
Genel kurullarda koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere göre vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapılırken, yaklaşık 21 gün önce ilan edilen genel kurul başarıyla tamamlanmış oldu. İzin alınması gereken mercilerin evden çalışması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğunun erteleme yapmadan genel kurullarını yapmaya devam edeceği belirtiliyor.
Pazar günü Toyota ve Renault genel müdürlerinin ayrı ayrı iyimser açıklamalar yapmaları nedeniyle Doğuş yetkililerine genel kurulda "Bu görüşte misiniz bu tür görüşler hükümetin sektöre yönelik bir destek ve vergi indirimi paketine engel olmaz mı?" sorusu yöneltildi. Şirket yetkilileri yapılacak her türlü tahminin yanlış olacağını ve pandeminin ne kadar süreceği ve nasıl çözüme kavuşacağı ortaya çıkmadan kesin ve net tahminler yapılamayacağını ilettiler.
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