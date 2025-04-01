Ders çalışma alışkanlıklarınızı değiştirin! Bu verimli tekniklerle sınavlara daha hazır hissedeceksiniz.

Öğretim programlarında, hemen tüm seviyeler için derslerin takibi kadar, ders dışı yapılacak çalışmalarla öğrenmenin pekiştirilmesi de önemlidir.

Öğrenilen bilginin kalıcı hale getirilmesi ve gerekli durumlarda kolaylıkla hatırlanması, planlı ve verimli ders çalışma ile mümkün olabilir. Bazı temel kurallara dikkat edilmeden yapılacak uzun süreli çalışmalar, verimsiz olması nedeniyle pekiştirmeye yardımcı olmayabilir.

Önemli olan çalışma süresinin uzunluğundan ziyade ondan elde edilecek verim olmalıdır.

- Gözlerinizi yapmadıklarınıza çevirmek,- Müzik eşliğinde çalışmak,- Zorlanılan dersleri dışlamak,- Aşırı kaygıya (güvensizliğe) sahip olmak,- Yatarak (uzanarak) çalışmak,- Çalışma anında hayallere dalmak,- Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,- Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,- Günlük ayrıntılara boğulmak,- Televizyona takılıp kalmak,- Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,- Düzenli tekrarlar yapmamak.

1. Değişik yerlerde çalışmayın. Çünkü, çalışmak bir şartlanma gerektirir. Aynı zamanda, aynı mekanda ders çalışmak, çalışmaya daha kısa sürede adapte olmanızı sağlar.

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2. Dikkatinizi dağıtacak fazla obje olmayan sade bir odada, mümkünse boş bir duvara dönük çalışın. İlginizin sadece çalıştığınız konuya yönelmesi çok önemlidir.

3. Oda ısısı 18-20 derece ise, odanız derli toplu ise, sessiz ve ışığı yeterli düzeyde bir çalışma masası ve malzemeleriniz düzenli bir şekilde masanın üzerinde ise, ders çalışmaya hazırsınız.

4. Çalışma pozisyonunuzu gözden geçirin. Not almak, okuduğunuz yerin altını çizmek gibi ders çalışmanın gereklerini yaratarak da yapabiliyorsanız sorun yok. Ama, siz yine de yatağı uyumak için kullanın.

5. Arkadaşlarınıza, ancak boş zamanınızda vakit ayırabileceğinizi kesin bir dille anlatın. Hatta ders çalışırken telefonu fişten çekebilirsiniz veya cep telefonunuzu çalışma süresi boyunca kapalı tutun.

VERİMLİ VE ETKİN DERS ÇALIŞABİLMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1. SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BELİRLEMEK

Yeterli uyku ve fiziksel aktivitenin hem motivasyonunuz hem de öğrenme hızınız üzerinde etkili olduğunu unutmamalısınız. Çok geç saatlerde uyumak ya da geç saatlerde uyanmak, verimliliğinizi ve daha önemlisi sağlığınızı bozabilir. Dengeli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın da ders çalışma sürecinize olumlu etkide bulunacağını aklınızdan çıkarmamalısınız.