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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 41 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Orhan Tosun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:13
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        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
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        Mersin'de olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası Orhan Tosun (41), arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine yığıldı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre Tosun’un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Orhan Tosun, evli ve 2 çocuk babasıydı.
        Orhan Tosun, evli ve 2 çocuk babasıydı.

        Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Tosun’un kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        BİR AY ÖNCE GÖĞÜS AĞRISI YAŞAMIŞ

        Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Orhan Tosun´un cenazesi, ilçeye bağlı Sucular Mezarlığı´nda toprağa verildi. Tosun'un bir ay önce göğüs ağrısı yaşadığı ancak doktora gitmediği belirtildi.

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