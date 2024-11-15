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        Haberler Gündem Güncel Daha 18'indeydi! Halı saha maçında ölüm | Son dakika haberleri

        Daha 18'indeydi! Halı saha maçında ölüm

        Aksaray'da, 18 yaşındaki Berat Karaaslan, halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:48
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        Daha 18'indeydi! Halı saha maçında ölüm
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        Aksaray'da Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

        Gencin, fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

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        #Aksaray
        #halı saha maçı
        #kalp krizi
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