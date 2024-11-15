Daha 18'indeydi! Halı saha maçında ölüm
Aksaray'da, 18 yaşındaki Berat Karaaslan, halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı.
Aksaray'da Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.
Gencin, fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.