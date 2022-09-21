D8 nedir, ülkeleri hangileridir?

Türkiye’nin kurucusu olduğu ve tüm faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı D8 önemi nedir? D8 ile alakalı merak edilen tüm sorulara siz değerli okuyucularımız için cevap aradık. İşte, D8 hakkında tüm detaylar…

D8 Ne Zaman Kuruldu?

D8 ya da Gelişen Sekiz Ülke; 15 Haziran 1996 tarihinde; Endonezya, Bangladeş, İran, Mısır, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Türkiye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ilan edilen İstanbul Deklarasyonu ile resmen kurulmuştur.

D8 Ülkeleri

Türkiye

Endonezya

Malezya

Bangladeş

İran

Mısır

Nijerya

Türkiye

D8 Nedir?

Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ve toplam 8 üyeden meydana gelen D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; sanayi, enerji, tarım, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda faaliyet ve projeler yürüten ve gerçekleşecek ortak çalışmalar ile gelişmekte olan ekonomilerin konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bir işbirliği teşkilatıdır. Peki, D8 ne demek? D8; Gelişen Sekiz Ülke anlamına gelmektedir.

D8’in kurulması için atılan ilk adım, Türkiye’nin daveti üzerine toplanan Kalkınmada İşbirliği Konferansı olmuştur. Bu konferansta buluşan 8 ülke konferansın ardından hazırlık çalışmalarına başlamış ve 15 Haziran 1997 tarihinde yine İstanbul’da gerçekleşen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı resmen kurmuşlardır.

Kuala Lumpur’da düzenlenen altıncı D8 Zirvesi’nde teşkilatın daimi merkezinin İstanbul olmasına karar verilmiş ve bu karar 209 yılında resmiyet kazanmıştır.

D8’in bayrağında altı yıldız bulunmaktadır ve bu altı yıldız teşkilatın şu altı temel ilkesini sembolize etmektedir: