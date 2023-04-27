D ile Başlayan Kız İsimleri: D Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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D ile başlayan kız isimlerine ülkemizde çok fazla rastlanmaktadır. Peki, D harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? Hangi anlamlara sahiptir? D harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenler için geniş bir içerik hazırladık. İşte D ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

D ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyanın en eşsiz duylarından biri, anne-baba olmaktır. Aile kavramına daha geniş bir anlam katan bebekler, anne karnından itibaren varlığını tümüyle hissettirir. Heyecan verici bu 9 aylık süreçte ailelerin ilk olarak araştırdığı konulardan biri, isim araştırmasıdır. D ile başlayan kız isimleri hem anlam bakımından hem de geniş bir yelpazeye sahip olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.

D Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Dafne (Daphne): 1) Yunan mitolojisinde bir peri. 2) Her mevsim yeşil olan güzel kokulu ağaç türü.

1) Yunan mitolojisinde bir peri. 2) Her mevsim yeşil olan güzel kokulu ağaç türü. Dahiye: Çok zeki kişi

Çok zeki kişi Daime: Devamlı olan, sürekli

Devamlı olan, sürekli Dalan: Çok zarif, çok narin kişi

Çok zarif, çok narin kişi Dalga: Denizde ve suda oluşan hareket

Denizde ve suda oluşan hareket Dalım: Tutunacak gücüm

Tutunacak gücüm Dalya: Yıldız çiçeği

Yıldız çiçeği Damla: Suyun en küçük hali

Suyun en küçük hali Darçin: Tarçın

Tarçın Darin: Hüküm süren kişi

Hüküm süren kişi Defne: Güzel kokulu ağaç türü

Güzel kokulu ağaç türü Delal: Değerli

Değerli Delfin: Yunus

Yunus Dema: Nefes

Nefes Demet: Çiçeklerin bir araya gelerek oluşturduğu grup, çiçek topluluğu

Çiçeklerin bir araya gelerek oluşturduğu grup, çiçek topluluğu Demgüzar: Zaman geçiren

Zaman geçiren Demre: Antalya’da bulunan turistik yer

Antalya’da bulunan turistik yer Denef: Beyaz ipek kumaşı

Beyaz ipek kumaşı Deniz: Büyük tuzlu su

Büyük tuzlu su Derem: Para

Para Derin: Sığ olmayan

Sığ olmayan Derman: Çare

Çare Derya: Deniz, büyük tuzlu su

Deniz, büyük tuzlu su Deryab: Anlayışlı olan kişi

Anlayışlı olan kişi Deryace: Göl

Göl Deryadil: Hoşgörülü

Hoşgörülü Destan: Kahramanların anlatıldığı şiir

Kahramanların anlatıldığı şiir Deste: Demet

Demet Destegül: Bağlanmış gül demeti

Bağlanmış gül demeti Destegüz: Sonbaharı seven kişi

Sonbaharı seven kişi Destenur: Işık demeti

Işık demeti Destina: Kader

Kader Deva: Çare

Çare Devin: Kımıldanış, hareket

Kımıldanış, hareket Devrim: Bir toplumu etkileyen büyük değişiklik, inkılap

Bir toplumu etkileyen büyük değişiklik, inkılap Diba: Altın ve gümüşten işlenmiş ipek kumaşı

Altın ve gümüşten işlenmiş ipek kumaşı Dicle: Bir Nehir ismi

Bir Nehir ismi Diclehan: Dicle nehrinin bölgesinde yaşayanların başı, hükümdarı

Dicle nehrinin bölgesinde yaşayanların başı, hükümdarı Didar: Güzel yüzlü

Güzel yüzlü Dide: Göz bebeği

Göz bebeği Didem: Gözümden sakındığım sevdiğim

Gözümden sakındığım sevdiğim Dila: Kalp hırsızı, gönül çelen

Kalp hırsızı, gönül çelen Dilan: Gönüller

Gönüller Dilara: Gönlü okşayan, gönül alan kişi

Gönlü okşayan, gönül alan kişi Dilasa: Teselli eden kişi

Teselli eden kişi Dilay: Kalbe ışık saçan

Kalbe ışık saçan Dilbahar: Konuşmasıyla insanın içini aydınlatan kişi

Konuşmasıyla insanın içini aydınlatan kişi Dilbent: Gönül bağı

Gönül bağı Dilber: Alımlı ve güzel kadın

Alımlı ve güzel kadın Dilbeste: Aşık

Aşık Dilbu: His, niyet, gönül kokusu

His, niyet, gönül kokusu Dilce: Kalbi dilinde olan kişi

Kalbi dilinde olan kişi Dildade: Gönül veren, aşık kişi

Gönül veren, aşık kişi Dildan: Seven

Seven Dilde: Herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan

Herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan Dileda: Konuşurken nazlanan kişi

Konuşurken nazlanan kişi Dilefruz: Kalbi aydınlatan, sevimli kişi

Kalbi aydınlatan, sevimli kişi Dilege: Düzgün konuşan kişi

Düzgün konuşan kişi Dilek: Arzu, niyet, dua

Arzu, niyet, dua Dilem: Gönül ilacı

Gönül ilacı Diler: Dileyen kişi

Dileyen kişi Dilfer: Konuşmasıyla herkesin gönlünü rahatlatan

Konuşmasıyla herkesin gönlünü rahatlatan Dilge: Konuşması güzel olan

Konuşması güzel olan Dilnur: Kalbi güzel, gönlü nurlu

Kalbi güzel, gönlü nurlu Dilp: Neşe saçan

Neşe saçan Dilrah: Gönül yolu, sevgi

Gönül yolu, sevgi Dilruba: Gönül çelen, samimi, içten

Gönül çelen, samimi, içten Dilsitan: Gönül alan kişi

Gönül alan kişi Dilsu: Kalbi su gibi temiz olan

Kalbi su gibi temiz olan Dilşad / Dilşat: Kalbi sevinçli ve neşeli olan

Kalbi sevinçli ve neşeli olan Dilşan: Hatiplik yeteneği ile tanınan

Hatiplik yeteneği ile tanınan Diniz: Sakin olan

Sakin olan Diren: Uzun çatallı tarım aracı

Uzun çatallı tarım aracı Doğa: Tabiat

Tabiat Dolunay: Ayın yuvarlak ve parlak hali

Ayın yuvarlak ve parlak hali Dora: Zirve

Zirve Döndü: Evlenmemiş kız

Evlenmemiş kız Dönüş: Dönme

Dönme Dudu: Abla, kardeş

Abla, kardeş Duha: Kuşluk vakti

Kuşluk vakti Duru: Saf, berrak olan

Saf, berrak olan Duygu: His

His Dünya: Yeryüzü, gezegen

Yeryüzü, gezegen Dürdane: İnci tanesi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner