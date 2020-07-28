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Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre; Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan, yaptığı yemekler ve gülümsemesi ile birçok kişinin beğeniyle izlediği iyiliksever CZN Burak, vatani görevini kısa dönem bedelli olarak Isparta’da yapıyor. CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, tezkere için gün sayıyor.

CZN BURAK ASKER OCAĞINDA

Askerlik görevini ifa ederken Habertürk'e özel konuşan CZN Burak, çok mutlu ve gururlu olduğunu, asker ocağında güzel dostluklar edindiğini belirtti.

Mutfakta olduğu gibi asker ocağında da gülümsemeye devam eden Özdemir, askerliğine ait fotoğrafları haberturk.com ile paylaştı.