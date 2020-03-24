"HATIRALAR İŞE YARIYOR"

Normalde bu odada gördüğünüzden çok ama çok daha fazlası vardı. Okullara veya sosyal projelerde yardıma gittiğim zaman oyuncaklarımdan alıp, oralara götürüyorum ve hediye ediyorum.

Hatıralar işe yarıyor yani... Bunlar burada çok kalıcı değil. Oyuncakların hepsi gidiyor ama ben yurt içi veya yurt dışı bir yere gittiğim zaman yenisi geliyor.