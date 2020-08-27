Cyle Larin'e teklif var

Anderlecht kulübü, Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsünü renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon forvet bölgesine 2 önemli transfer yapan Belçika ekibinin, Larin’i de çok istediği bildirildi. Belçika’nın voetbalprimeur.be sitesi, geçen sezon da Belçika’da forma giyen Larin’in ligi tanımasının önemli bir avantaj olacağını vurguladı.