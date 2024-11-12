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        Haberler Gündem Güncel Çuvallar dolusu silah parçaları bulundu! | Son dakika haberleri

        Çuvallar dolusu silah parçaları bulundu!

        Konya'da kara yolu kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:56
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        Çuvallar dolusu silah parçaları bulundu!
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        Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.

        AA'da yer alan habere göre Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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