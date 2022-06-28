Cüneyt Arkın'ın vefatı dostlarını yıktı!

"HAYATIMI KURTARDI"



Türker İnanoğlu: Cüneyt Arkın, sinemaya girdiği günden beri arkadaş olduğum, tanıdığım bir kişiydi... Ben onunla 32 tane filmde başrol oynadık. İran'a, Tahran'a, Roma'ya birçok Avrupa ülkesine gidip, birlikte çalıştık. Kendisi çok hırslıydı ve mesleğini çok seviyordu. Aslında bir tıp doktoruydu, baştan itibaren yapmadı ve kendini sanata, sinemaya verdi. Doktorluk hiç aklında kalmadı, aklı hep sinemadaydı. Ben onun ailesinin içindeydim. Çocuklarının nikah şahidi bendim, ayrıca farklı dostluğumuz vardı. Bir kez ben kötü duruma düştüm, yanıma ilk gelen kişi Cüneyt Arkın idi. Gelmiş geçmiş bir numaraydı... Sete günlerce çalışmalarını seyretmeye yapımcı ve yönetmenler geliyordu. Fakat o Roma'ya gitmek istemedi, 'Kendi memleketimde yaparım' dedi. Dışarıdan da çok teklif geldi. Set aralarında, yemek paydoslarında top oynardık, o sırada filmin yönetmenliğini de ben yapıyordum. Top benim göğüsüme geldi ve nefes alamaz bir duruma geldim. Bana nefes antrenmanı yaptırdı, hastaneye getirdi. Orada hayatımı kurtardı diyebilirim.