1- Yıkılmayan Adam (1977)

Zengin bir kızın sendikalı bir genç ile evlenmek istemesi ve kızın ailesinin bu evliliğe karşı çıkmasını konu alan bu film, Çakır'ın mafya babaları ile savaşmaya başlaması ile devam ediyor. Filmde Çakır karakterine Cüneyt Arkın hayat veriyor. Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan bu yapım, unutulmaz replikleri ile akılda kalmıştır.

2- Önce Hayaller Ölür (1987)

Cüneyt Arkın'ın hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu yaptığı bu film, gördüğü bir trafik kazasına tanıklık eden Kemal karakterinin sıkıntı dolu hayatını konu ediniyor. tanıklıktan vazgeçmesi istenen Kemal'in başına türlü belalar gelir ve karısı dahi kaçırılır. Buna rağmen Kemal'in tanıklık yapmaktan vazgeçme gibi bir niyeti yoktur.

3- Yalnız Adam (1976)

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın yer aldığı Yalnız Adam filminde Cüneyt Arkın, bir cinayetin arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan yalnız bir adamı canlandırır. Türk sinemasının en aksiyon dolu filmleri arasında yer alan Yalnız Adam filmi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.