MÜLK SAHİBİ KİRA BEDELİNİ YÜKSELTTİ

Mülk sahibi olan Karagöz Vakfı aylık kira bedelini 42 bin 500 lira’dan 10 bin dolara yani yaklaşık olarak 185 bin TL’ye çıkarmıştı.

Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz DHA’ya konuştu “Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım” dedi.