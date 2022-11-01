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Cumhuriyetin ilk pastanesi olarak bilinen 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı!

Cumhuriyetin ilk pastanesi! Beyoğlu’nda 212 yıllık tarihiyle Lebon pastanesi kapandı!

Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde yer alan Lebon Pastanesi 212 yıldır faaliyet veriyordu. Geçtiğimiz cumartesi günü ise kalıcı olarak kapandı.

Giriş: 01.11.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • MÜLK SAHİBİ KİRA BEDELİNİ YÜKSELTTİ

    Mülk sahibi olan Karagöz Vakfı aylık kira bedelini 42 bin 500 lira’dan 10 bin dolara yani yaklaşık olarak 185 bin TL’ye çıkarmıştı.

    Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz DHA’ya konuştu “Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım” dedi.

  • Pastane 1810 yılında Osmanlı döneminde İstiklal Caddesi’nde Edouard Lebon tarafından kurulmuştu.

    İsim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alındı ve faaliyete devam etti.

  • DAVA SONUÇ VERMEDİ

    Abdurrahman Cengiz, Lebon markasının devam etmesini çok istediklerini belirtti. Ancak şartlar nedeniyle başaramadıklarını şu sözler ile ifade etti

     "Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor.

    "1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için iki sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullulara ve yabancı misafirlere hizmet verdik."

  • Geçen yıl Kasım ayında 60 bin TL kira bedeli istenmiş ve kira sözleşmesi yenilenmemiş yargı süreci başlatılmıştı.

    Mülk sahibi 15 yıldır dükkândan çıkmalarını istiyormuş, açtıkları davaları kaybeden Cengiz şu sözleri ekledi

    "Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım dedik, vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık.

  • "Lebon'un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. Lebon'da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 kişilik elemanımız vardı, işsiz kalacak. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum." 

     

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