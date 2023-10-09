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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel Resim Heykel Müzesi 29 Ekim'de açılıyor

        Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel Resim Heykel Müzesi 29 Ekim'de açılıyor

        İş Bankası'na 63 yıl boyunca Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, 2020 yılından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden tarihi bina Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak 29 Ekim'de kapılarını ziyarete açıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:11
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        Resim Heykel Müzesi 29 Ekim'de açılıyor
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        İstiklal Caddesi No:144 adresinde, önce bir Beyoğlu apartmanı, ardından uzun yıllar Türkiye İş Bankası'nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan binada 2020 yılından bu yana devam eden kapsamlı restorasyon çalışmaları ve müze hazırlıklarında sona gelindi.

        Türkiye İş Bankası, Resim Heykel Müzesi'ni Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Yeni müze, müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat'ın çatısı altında hayata geçirildi.

        Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan seçilen 600'e yakın eser Resim Heykel Müzesi'nde ilk kez yer alacak.

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        Restorasyon projesini Teğet Mimarlık'ın hazırladığı Resim Heykel Müzesi, mimari yapıların kent belleğinin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir yeri olduğunun bilinciyle İş Sanat tarafından uzun soluklu, yoğun ve titizlikle yürütülen bir hazırlık döneminden geçti.

        Müze, Cumhuriyetin 100'üncü yaşının coşkusunun, heyecanının en üst seviyede hissedileceği gün ziyaretçilerle buluşacak.

        Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi.

        Prof. Dr. Gül İrepoğlu
        Prof. Dr. Gül İrepoğlu

        Burçak Madran ise Müzeolojik Danışman olarak katkı sağladı. 1900'lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra biri teras 6 kattan oluşuyor.

        Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş olan yapı, gerek konum gerekse mimari açıdan Beyoğlu'ndaki 20'nci yüzyıldan kalan binalar arasında dikkat çeken örneklerden birini oluşturuyor.

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        #Resim Heykel Müzesi
        #İş Bankası
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