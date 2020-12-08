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Cumhuriyet Tanımı:

Cumhuriyet kelimesinin anlamı; hükümdar olmayan ve modern zamanlarda genellikle devlet başkanı olan veya bir devlet şefi olan bir hükümet, böyle bir hükümet biçimine sahip bir siyasi birim (ulus gibi) anlamlarını taşır.

Cumhuriyet Nedir TDK:

Ulusun veya milletin egemenliği için belirli süreler içinde olmak şartıyla seçtikleri milletvekilleri ile kendi iradelerini temsil ettikleri yönetim şekli olarak tanımlanır. Ayrıca Cumhuriyet altını olarak da adlandırılır.

Cumhuriyet Örnek Anlatımı:

Yüce gücün oy kullanma hakkı bulunan ve seçilmiş memurlar ve bunlardan sorumlu olan temsilciler tarafından kullanılan ve yasalara uygun şekilde yönetilen bir devlet organında bulunduğu bir hükümet olarak ifade edilir. Bir cumhuriyet, iktidarın insanlar veya seçtikleri temsilciler tarafından tutulduğu bir ülkedir.

Cumhuriyet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bunlar genellikle (her zaman olmasa da) bir sendika cumhuriyetine tabi olan bir ‘bölgeye’ bağlıydı.

Son bölüm, beş cumhuriyetin her birinde mevcut sağlık sisteminin bireysel profillerini sunmaktadır.

Bu nedenle, cumhuriyetlerin büyüklüğü arttıkça, seçmenlerin kuruculara oranı düşmelidir.

Ne milliyetçilik ne de toplumsal huzursuzluk geçici cumhuriyeti sarstı.

Peki demokratik cumhuriyetiniz yukarıdan aşağıya ve merkezden çevreye nerede olacak?

İmparatorluk ile cumhuriyet arasındaki boşluk çok büyüktü ve fikir büyük ve dağınık okuma yazma bilmeyen nüfus için çok yeniydi.

Bir monarşiyi bir cumhuriyetten ayırt edemediğini veya farklı siyasi kurumların altında yatan farklı koşulları görmezden geldiğini hayal etmek zor.

Padişah rejimlerinde, liderlik çoğu zaman devralınır; bu, birçok devletin nominal cumhuriyet olması dışında, dikkate değer bir gerçek olmayabilir.

Görüntülemiş oldukları cumhuriyet, yaşadıkları ülkeden oldukça farklıydı.

Burada cumhuriyetin “özü”, ulus için kendini feda etmeye hazır olması gereken bireyin “özünden” önce gelir.