Pera Müzesi’nin büyük bestekârların eserlerinin usta yorumcular tarafından seslendirildiği Türk Müziği Konserleri serisinin yeni sezonuna 30 Ekim Pazar günü, Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay misafir solist olarak sahne alacağı “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” başlıklı konserle başlıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi pandemi nedeniyle ara verdiği Türk Müziği Konserleri’ni yeniden sanatseverlerle buluşturuyor. Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerin eşlik ettiği konser programı, bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Selahattin Pınar

Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden konser

2013 yılından bu yana Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında düzenlenen Türk Müziği Konserleri, Yavaşca’nın vefatının ardından aziz hatırasına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde sanatseverlere buluşuyor. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri konser serisinin bu sezonki ilk misafir solistleri, Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay olacak.

M. Nurettin Selçuk

Refik Fersan, Sâdeddin Kaynak, Yesârî Âsım Arsoy, M. Nurettin Selçuk, Cevdet Çağla, Selahattin Pınar’ın eserlerinden örneklerin seslendirileceği “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseri, Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından, 30 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyiciyle buluşacak. Biletler konser günü Pera Müzesi’nde satışa sunulacak.

Yesârî Âsım Arsoy

Misafir Solistler

Çiğdem Yarkın

İbrahim Suat Erbay

Saz Sanatçıları

Osman Nuri Özpekel - Ud

Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

Taner Sayacıoğlu - Kanun

Lütfiye Özer - Kemençe

Volkan Yılmaz - Ney

Volkan Ertem – Viyolonse