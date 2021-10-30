Cumhuriyet coşkusu!

SILA - İZMİR



Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde şarkılarını onbinlerce hayranıyla birlikte söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserde Sıla hayranları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadılar. Cumhuriyetin 98. yılını memleketi İzmir'de sahnede kutlamasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren ve 'İzmir'in Kavakları' türküsünü seslendiren Sıla'nın "Böyle bir günde sizinle olmak bu şanlı şerefli günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak benim için çok onur verici. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Aydınlık günlerin temennisiyle şahane bir akşam olsun." şeklindeki sözleri alkış aldı.