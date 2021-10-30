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Cumhuriyet coşkusu! Ünlü şarkıcılar marşlar ve şarkılarıyla 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

Cumhuriyet coşkusu!

Cumhuriyet’in 98. yılı şerefine verilen konserlerde birbirinden ünlü isimler Türkiye'nin dört bir yanında sahne aldı. Kenan Doğulu, Sıla, Erol Evgin, Oğuzhan Koç, Simge ve İrem Derici, marşlar ve şarkılar söyleyerek, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı

30.10.2021 - 09:23 | Güncelleme: MAGAZİN

  • SILA - İZMİR

    Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde şarkılarını onbinlerce hayranıyla birlikte söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserde Sıla hayranları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadılar. Cumhuriyetin 98. yılını memleketi İzmir'de sahnede kutlamasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren ve 'İzmir'in Kavakları' türküsünü seslendiren Sıla'nın "Böyle bir günde sizinle  olmak bu şanlı şerefli günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak benim için çok onur verici. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Aydınlık günlerin temennisiyle şahane bir  akşam olsun." şeklindeki sözleri alkış aldı. 

  • KENAN DOĞULU - İSTANBUL

    Kenan Doğulu, Cumhuriyet’in 98. yılı şerefine İBB’nin düzenlediği kutlamada sahne aldı. Alanı dolduran dinleyiciler, Kenan Doğulu ile tek yürek halinde marşlar ve şarkılar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı. Kenan Doğulu, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı. Hemen ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

  • FERHAT GÖÇER - ANTALYA

    Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da düzenlenen Demre-Kekova Festivali'nde sahne aldı. Binlerce kişi, Göçer'in şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Antalyalılar, konsere yoğun ilgi gösterdi. Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını ise "Doğasıyla, insanıyla, içinde yaşayan tüm canlılarıyla, eşi benzeri olmayan bu vatan; her güçlüğün üstesinden gelecektir. Bu sonsuz tarih yolculuğunda umut, sevgi ve kardeşlik yoldaşımız olsun. Birlikte elele nice mutlu yıllara Türkiye’m" diyerek paylaştı.

  • İREM DERİCİ - KIRKLARELİ

    İrem Derici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılında Babaeski Belediyesi’nin Hükümet Meydanı’nda düzenlediği konserde sahneye çıktı. Dansları, enerjisi ve samimi halleriyle alkış alan İrem Derici, "Bugün İstanbul‘da yeniden Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Bir sanatçı olarak emeği geçen herkese buradan selam olsun. Böyle anlamlı bir günde bize hediye ettikleri dev yapı için teşekkür ediyorum. İlk işim İstanbul’a gidince AKM ‘yi ziyaret etmek olacak" diyerek emeği geçenlere alkış istedi.

  • OĞUZHAN KOÇ - İSTANBUL

    Cumhuriyet’in 98. yılı şerefine İstanbul Zeytinburnu’nda konser veren Oğuzhan Koç’a Cumhuriyet sevdalısı on binler eşlik etti.
    Yaklaşık iki saat süren konserde Oğuzhan Koç yaptığı konuşmada "Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyetin ilanının ve güzel ülkemizin de 98. doğum gününü sizlerle kutlamaktan çok mutlu ve heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.

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