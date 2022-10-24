Cumhuriyet­ Bayramı­’na iki özel­ konser

Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinde Türkiye’de klasik müziğin çocuklar ve gençler aracılığıyla daha fazla yaygınlaşması amacıyla 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Galataport İstanbul ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki unutulmaz konsere imza atmaya hazırlanıyor.
Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstendiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın tüm üyelerini temsilen 56 öğrenci ve SİRENE’den 28 kişinin yer alacağı Galataport İstanbul konserlerinde toplam 84 müzisyen yer alıyor. Şef Volkan Akkoç önderliğinde 2014 yılında kurulan SİRENE ile DÇSO ilk kez birlikte sahne alacak.
7 marş ve 7 türküden oluşan konserlerin repertuvarında; Osman Zeki Üngör-Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı, Musa Süreyya-Vatan Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Felix Körling-Gençlik Marşı (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Cemal Reşit Rey-Cumhuriyetin Onuncu Yılı Marşı, Rumeli Türküsü-Bülbülüm Altın Kafeste (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Nihavend Türkü-Ah Bir Ataş Ver (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rize ve Sinop Türküleri-Yeni Biteyi & Ben Giderim Batum’a (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rumeli Türküsü-Manastırın Ortasında (Düzenleyen: Tolga Taviş), Drama Köprüsü (Düzenleyen: Volkan Akkoç), Çanakkale Yöresi-Evreşe Yolları Dar (Düzenleyen: Tolga Taviş ve Volkan Akkoç), Keklik İdim Vurdular (Düzenleyen: Yalçın Tura), Zeki Üngör-Cumhuriyet Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Faik Canselen-İleri ve Muammer Sun-Biz Atatürk Gençleriyiz marşları yer alıyor.
Konserler, Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda 14:00 ve 17:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.
DÇSO, 28 Ekim Cuma günü 20:30’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konser Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!