Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 4 Mart anlık ve canlı cumhuriyet altını fiyatları, canlı takip ekranı

Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 4 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını fiyatı...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4 Mart Cuma günü saat 10:10 itibarıyla %0,20 artış ile alışta 5.636,65 TL'den satışta ise 5.743,62 TL'den işlem görüyor.

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