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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:25
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; 11 Kasım'da (bugün) Suudi Arabistan Krallığı'na ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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