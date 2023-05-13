Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri olarak da bilinen seçimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oy kullanılacak. Yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 697 bin 843 kişi oy kullanabilecek. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak olan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanması ile beraber gözler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve milletvekili genel seçim sonuçlarına çevrilecek.

14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak anbean aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

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