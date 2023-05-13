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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Haberturk.com'da olacak! 2023 Seçim Sonuçları ve Canlı Oy Oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile seçim sonuçları il il, ilçe ilçe anbean takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve milletvekili genel seçim sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağı kararının kalkmasının ardından Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında olacak. Seçim sonuçları için en detaylı veriler ve anlaşılır grafikler de Haberturk.com'da olacak. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları kesintisiz, anlık ve canlı bilgilerle Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfasında dakika dakika güncellenecek.

Giriş: 13.05.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, yarın sandık başına gidiyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri olarak da bilinen seçimler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oy kullanılacak. Yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 697 bin 843 kişi oy kullanabilecek. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak olan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanması ile beraber gözler Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve milletvekili genel seçim sonuçlarına çevrilecek. 

     

    14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'da Olacak

    Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz ve canlı olarak anbean aktaracak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonuçları ile beraber detaylı grafikler Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

    14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları Sayfası İçin Tıklayınız

  • CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

    Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

    28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

    Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor.

    Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.

    "Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.

    Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.

    Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Sandığa Gitmeden Önce Nerede Oy Kullanacağınızı Öğrenin

    Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

    14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgenizi Unutmayın

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

    Cep Telefonuyla Kabine Girmeyin

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

    14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İzmir Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    Pusulaları Tek Zarfa Koyun

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

    14 Mayıs 2023 İl İl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İl İl Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır?

    "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Bölge Bölge Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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