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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Antalya'dan İzmir'e - Diğer Haberleri

        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60'ıncı yılında Antalya'dan start alıyor. 27 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta son bulacak tur, 8 gün boyunca bisiklet heyecanını yaşatacak. 13 ülkeden, 3'ü World Team, 13'ü Pro Team ve 7'si kıta takımı olmak üzere toplam 23 takımın 161 sporcusu pedal çevirecek. Spor Toto takımının deneyimli sporcusu Ahmet Örken de 12'nci kez start alarak adını turun tarihinde Rıfat Çalışkan'ın yanına yazdıracak

        Giriş: 26.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:01
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        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
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        1923 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunu ifade etmekle birlikte aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun da kurulduğu yıl. Yani Cumhuriyetimizle yaşıt bir Bisiklet Federasyonu var. Bisikletin köklerinin bu kadar geriye dayandığı ülkemizin güzide yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu da 60. yaşını kutluyor.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru:

        1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

        2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

        3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

        4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km)

        5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

        6. Etap: 2 Mayıs Cuma Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

        7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

        8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)

        İSTANBUL YERİNE İZMİR’DE FİNAL

        27 Nisan’da Antalya’da başlayacak tur, 4 Mayıs’ta İzmir’de son bulacak. Bu start-finiş en son 1995’te çizilmişti. Turun rotaları her yıl küçük büyük farklar gösterse de finalin İstanbul’da olmasına alışmıştık. Yıllar içinde daha da büyüyen İstanbul’da trafiği kapatıp bisiklet yarışı organize etmenin zorluğunun yanında son yıllardaki yağış sürprizleri de final etaplarını nötralize ediyordu. Yani bir sprint mücadelesi yerine sporcuların finiş çizgisine birlikte geldiği bir geçit töreni izliyorduk adeta. İzmir kararı bu nedenle birçok otorite tarafından yerinde bulunuyor. Ayrıca Antalya çevresinden başlayıp Marmaris’e uğrayan ve İzmir’e uzanan turun son etabı için uçakla İstanbul’a geliyordu takımlar. Sporcuların, bisikletlerin ve tüm ekipmanın bu kadar kısa sürede taşınması takımlara ve sporculara da yorgunluk yüklüyordu ister istemez. Böylesine bir transferin olmayacağı turun, hemen herkesi memnun edeceğini söylemek mümkün.

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        İSMİNE YAKIŞIR TIRMANIŞ: KIRAN

        Türkiye’nin turistik güney sahilleri çevresinde pedal çeviren sporcuları sprint mücadelesinin yanı sıra bu sene zorlu da bir tırmanış bekliyor. 2023 yılında bisiklet dünyasında büyük yankı uyandıran Babadağ kadar olmasa da firkete virajları ile varılacak Kıran zirvesi, Fransa Bisiklet Turu’nun dağlık etaplarını da andıracak.