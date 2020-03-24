AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, "Bir miladın ortasındayız. Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama önce bu fırtınayı atlatalım. Salgını durduralım. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." paylaşımında bulundu.