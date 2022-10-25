CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Yani son seçim 24 Haziran 2018’de yapıldığından kanuna göre öngörülen tarih 18 Haziran 2023.