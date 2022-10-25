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Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi...

5 yılda 1 gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili aramalar devam ediyor. Yurt genelindeki vatandaşlarımız, söz konusu seçimlerin ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, yeni Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son bilgiler...

Giriş: 25.10.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşımızın sandık başına gideceği seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar da yoğunlaşmaya başladı. İşte, konuya dair son bilgiler...

  • CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ile belirlenmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Yani son seçim 24 Haziran 2018’de yapıldığından kanuna göre öngörülen tarih 18 Haziran 2023.

  • Seçimin bu tarihten ileri bir tarihte olması mümkün değil ama daha erkene alınmasının esasları da kanunda belirlenmiştir. Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

  • CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KAÇ GÜNDE YAPILIR?

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bir gün içerisinde yapılmaktadır. Adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu (yüzde 50 + 1 oy) elde edememesi halinde, birinci turda en yüksek oyu alan iki aday, YSK'nın belirleyeceği ileri bir tarihte, yine bir gün sürecek bir ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecektir.

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