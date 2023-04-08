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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı başladı. Üç farklı çalışma stratejisi bulunan programda 350 binden fazla soru ve çözüm videosu, 1000 saatten fazla ders anlatım videosu yer alacak.

Giriş: 08.04.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
AA

Ücretsiz üniversiteye hazırlık programı Raunt, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde başladı.

Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Raunt" programı, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmaları, lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları için "Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümü" olarak tüm lise öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ağına bağlanarak programı kütüphane içerisinde ücretsiz kullanabilecek.

Öğrencilerin "Raunt" programına girebilmesi için "https://www.raunt.com/millet-kutuphanesi" internet adresindeki kayıt formunu doldurması gerekecek. SMS ve elektronik postayla gelen kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle programa giriş yapılabilecek.

Yapay zeka desteğiyle kişiye ve hedefine özel çalışma programı hazırlanmasını sağlayacak "Raunt", "eksik analizi" ve "performans raporları" ile öğrenciye katkı sunacak.

350 BİNDEN FAZLA SORU VE ÇÖZÜM VİDEOSU

Üç farklı çalışma stratejisi bulunan programda 350 binden fazla soru ve çözüm videosu, 1000 saatten fazla ders anlatım videosu yer alacak.

Öğrenciler ayrıca, 15 Temel Yeterlilik Testi ve 15 Alan Yeterlilik Testi olmak üzere 30 deneme sınavı ile önceki yıllarda çıkmış ÖSYM sorularına da program içeriğinden ulaşabilecek.

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