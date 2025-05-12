Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Kabine'ye Türk bayraklı bir çiçek gönderdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44’te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE TÜRK BAYRAKLI ÇİÇEK
Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kabine'ye Türk bayraklı bir çiçek gönderdi.