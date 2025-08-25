Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Giriş: 25.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:48
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.55'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
