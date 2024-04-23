Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        90
        Fenerbahçe
        FB
        86
        Trabzonspor
        TS
        55
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Rams Başakşehir
        İBFK
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı - Diğer Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabını Giovanni Lonardi kazandı

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı olan Fethiye-Marmaris etabını Polti Kometa Takımı'ndan Giovanni Lonardi 3 saat 24 dakika 56 saniye ile kazanarak 'Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye-Marmaris etabını Lonardi kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'da Muğla'nın Fethiye ilçesinden start alan 184 sporcu, 154.4 kilometre pedal çevirerek finişe ulaştı. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamladı. Yarışın kazananı 3 saat 24 dakika 56 saniye ile Polti Kometa takımının sporcusu Giovanni Lonardi olurken, hem etabın hem de genel zafer sahibi olduğu için yeşil mayo ve turkuaz mayo giymeye hak kazandı. Etap şampiyonuna mayosunu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş takdim etti.

        REKLAM

        Dağ tırmanış etabı olarak belirlenen etabın kazananı ise Beykoz Belediyesi Takımı'ndan Samet Bulut olurken, 'Kırmızı Mayo'nun sahibi oldu. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Beyaz Mayo'yu ise Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu İl Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez giydirdi.

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris finişinde etaplarda dereceye girenlere Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ödüllerini ve madalyalarını takdim ettiler.

        Ödül törenine Vali İdris Akbıyık, Başsavcı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ile ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe protokolünün yanı sıra yarışlara sponsor firmaların da temsilcileri katıldı.

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde, yarın 137.9 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabı koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa