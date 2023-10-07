Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor - Diğer Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor - Diğer Haberleri

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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023), dünyanın en iyi bisikletçilerini konuk edecek.

Yarın Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 8 etabı kapsayan toplam 1235,1 kilometrelik parkurunda; bisiklet sporu ile kültürünün gelişmesi, ülke tanıtımı, bisiklet turizmi, iklim kriziyle mücadele ve sağlığın korunması konularına dikkat çekilecek.

Bisiklette dünyanın en iyi takımları ve sporcuları, 8 gün boyunca Türkiye'de zirveye çıkabilmek için pedal çevirecek. Organizasyona, 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı 168 bisikletçi ter dökecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dünya takımlar sıralamasında ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Team Emirates ile Belçika'dan Alpecin-Deceuninck, Kazakistan'dan Astana Qazaqstan Team ve Almanya'dan Bora-Hansgrohe, Türkiye'de mücadele edecek.

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TUR 2023'te 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takım pelotonda mücadele verecek.

Organizasyonun Uluslararası Bisiklet Birliği kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

Dünya takımları: Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora-Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri).

Profesyonel takımlar: Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia, Eolo-Kometa Cycling Team, Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (ABD).

Kıta takımları: Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Abloc CT (Hollanda), Bike AID, P&S Benotti (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Shimano Racing (Japonya), Sofer-Savini DUE-OMZ (Romanya), Tarteletto-Isorex (Belçika), Team Medellin-EPM (Kolombiya), Voster ATS Team (Polonya).

Milli takım: Team Netherlands (Hollanda)