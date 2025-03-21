Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Provokatif söylemlere ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışıyla sokağa yönlendiren anlayışın, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkenin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #cevdet yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Habertürk Anasayfa