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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlun'a taziye ziyareti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün vefat eden ve bugün defnedilen babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:53
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
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        Giresun'daki DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Türkler Mahallesi'ndeki baba evine gerçekleştirilen ziyarette, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziyeler iletildi.

        Ziyarette, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi.

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