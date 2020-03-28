Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak, son durum hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alındığını duyurmuştu.

KÖY JANDARMA KONTROLÜNDE

Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı.

Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı.

OLAY

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirilmişti.

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