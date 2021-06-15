Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, kısa süre önce KKTC'de temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Heyette Erdem'in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yer aldı.