01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir" dedi.
Barış Pınarı Harekatı hakkında Oktay, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada" ifadelerini kullandı.
"2020'DE YENİ BİR ŞAHLANIŞ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.
"ANLAŞMA İLE OYUNU BOZDUK"
Oktay, ""Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var" diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun" diye konuştu.
Oktay, "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk" dedi.
Oktay Meclis'te oyllanacak tezkere için de "Ümit ediyoruz onay alarak çıkacaktır" dedi.
"SAVAŞ UÇAĞI YAPACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?"
Oktay, "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız" dedi.
"YÜZDE 98'İ UYGULAMADAN"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Oktay, "Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil" diye konuştu.
"İTİRAZ EDENLER BİNECEK"
Türkiye'nin Otomobili hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz" dedi.
Oktay, "Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Otomobiliyle ilgili, "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz" dedi.
"KANAL'IN AVANTAJI GÖRÜLECEK"
Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Oktay, "Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.
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