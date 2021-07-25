Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır...

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