Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:





Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz.